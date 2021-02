BEMIDJI -- The Bemidji High School wrestling team rolled a triangular sweep in its home finale Saturday at the BHS Gymnasium.

The Lumberjacks topped Badger/Greenbush-Middle River 55-11 and Frazee 44-25 to improve to 25-2 on the season. The team has stretched its win streak to 11 matches in a row.

Finishing 2-0 on the day for the Jacks were Brody Castonguay, Gavin Osborn, Thade Osborn, Seth Newby, Hoyt Solum and Colton Hinrichs.

Bemidji will next travel to Menahga for a triangular with United North Central and Fosston/Bagley at 5 p.m. on Tuesday, March 2.

Bemidji 55, Badger/Greenbush-Middle River 11

106: Brody Castonguay (BHS) by forfeit

113: Gavin Osborn (BHS) over Elliott Isane, Fall 1:03

120: Jaxon Janousek (BGMR) over Alec Newby, Dec 6-2

126: Seth Sisneros (BHS) over Bode DeZelar, Fall 1:58

132: Tony Olson (BGMR) over JD Kondos, MD 9-0

138: Coy Olsen (BHS) over Danyn Janousek, Fall 2:35

145: Thade Osborn (BHS) over Garrett Undeberg, MD 9-1

152: Darren Roth (BHS) over Brogan Beito, TF 19-4 3:01

160: Seth Newby (BHS) by forfeit

170: Hoyt Solum (BHS) by forfeit

182: Barrick Nelson (BHS) over Nathan Waage, MD 10-0

195: Colton Hinrichs (BHS) over Caleb Vacura, Dec 8-1

220: Jared Frenzel (BHS) over Dawson Beito, Dec 9-3

285: Dominik Vacura (BGMR) over Caleb Bahr, MD 11-2

Bemidji 44, Frazee 25

106: Brody Castonguay (BHS) over Cade Nagel, Fall 0:42

113: Gavin Osborn (BHS) over Sebastian Sonnenberg, Fall 0:28

120: Hunter Heim (BHS) over Bailey Peichel, Dec 6-4

126: Christian Carlson (FRZ) over JD Kondos, Dec 8-6

132: Jake Nagel (FRZ) over Seth Sisneros, Fall 2:53

138: Kaden Hiemenz (FRZ) over Noah Leffelman, Fall 3:01

145: Thade Osborn (BHS) over Tyler Moe, Dec 8-2

152: Dane Jorgensen (BHS) over Preston Mayfield, MD 10-0

160: Seth Newby (BHS) over Brock Barlund, MD 12-0

170: Hoyt Solum (BHS) over Max Rue, Fall 0:44

182: Daniel Graham (FRZ) over Owen Seitz, MD 12-3

195: Colton Hinrichs (BHS) over Howard Solem, Fall 0:46

220: Byron Kropuenske (FRZ) over Nate Schwinghammer, Fall 5:52

285: Caleb Bahr (BHS) over Xander Kohler, Fall 2:49