BRAINERD -- The Bemidji High School wrestling team earned its fifth consecutive triangular sweep on Friday with victories of 48-18 over Brainerd and 54-11 against Rocori in Brainerd. The Lumberjacks, ranked No. 9 in Class 3A, are now 10-0 on the season.

Five BHS wrestlers finished the night 2-0: Seth Sisneros, Seth Newby, Barrick Nelson, Colton Hinrichs and Caleb Bahr.

Thirteen of Bemidji’s 20 wins in the meet came via pin, including two each for Seth Newby and Hinrichs.

The Jacks are next scheduled to take part in a triangular against Long Prairie-Grey Eagle and Moorhead at Browerville High School on Thursday, Feb. 4, at 5 p.m.





Bemidji 48, Brainerd 18

106: Easton Dircks (BRD) over Brody Castonguay, Dec 3-1

113: Gavin Osborn (BEM) over Cade Ostrowski, Dec 6-4

120: Isaiah Germann (BRD) over Alec Newby, Dec 2-0

126: Seth Sisneros (BEM) over Elijah Germann, Fall 4:35

132: Kyle Eschenbacher (BRD) over JD Kondos, Fall 1:25

138: Isaiah Jillson (BRD) over Coy Olsen, Dec 1-0

145: Gabe Wagner (BRD) over Dane Jorgensen, Dec 5-2

152: Thade Osborn (BEM) by forfeit

160: Darren Roth (BEM) over Gus Wagner, Fall 1:31

170: Seth Newby (BEM) over Ben Boberg, Fall 1:22

182: Barrick Nelson (BEM) over Damien Bentho, Dec 8-2

195: Colton Hinrichs (BEM) over Shane Carlson, Fall 0:47

220: Nate Schwinghammer (BEM) over Ethan Kosloski, Fall 0:27

285: Caleb Bahr (BEM) over Cole Larkin, Fall 2:38





Bemidji 54, Rocori 11

106: Brody Castonguay (BEM) over Davey Maldonado, Fall 2:37

113: Hunter Heim (BEM) over Jack Major, Dec 3-1

120: Alec Newby (BEM) over Nathan Soldner, Fall 3:27

126: JD Kondos (BEM) over Bryan Mata-Avilles, Dec 12-5

132: Seth Sisneros (BEM) over Aaron Baisley, Dec 7-2

138: Evan Moscho (ROC) over Coy Olsen, Dec 7-2

145: Carter Thelen (ROC) over Noah Leffelman, Dec 9-4

152: Austin Moscho (ROC) over Thade Osborn, TF 17-2 0:00

160: Seth Newby (BEM) over Ryan Kunz, Fall 3:16

170: Hoyt Solum (BEM) over Ryan Rose, Fall 2:59

182: Barrick Nelson (BEM) over Mason Orth, Fall 1:05

195: Colton Hinrichs (BEM) over Ben Hansen, Fall 0:42

220: Jared Frenzel (BEM) over Ben Hansen, Fall 0:37

285: Caleb Bahr (BEM) over Grady Minnerath, Dec 1-0