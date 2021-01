PRINCETON -- The Bemidji High School wrestling team swept a pair of matches in Princeton on Thursday, including wins of 59-12 over Monticello and 49-23 over the host Tigers.

Six Lumberjacks finished unbeaten at 2-0 on the day: Brody Castonguay, Gavin Osborn, Thade Osborn, Darren Roth, Colton Hinrichs and Caleb Bahr.

BHS is next scheduled to travel to Willmar to compete in a triangular along with Alexandria at 5 p.m. on Friday, Jan. 22.

Bemidji 59, Monticello 12

106: Brody Castonguay (BHS) over Garett Bauer, MD 15-3

113: Gavin Osborn (BHS) by forfeit

120: Quinn McCalla (MON) over Alec Newby, Dec 13-6

126: JD Kondos (BHS) by forfeit

138: Coy Olsen (BHS) by forfeit

145: Noah Leffelman (BHS) over Wyatt Witschen, Fall 7:36

152: Thade Osborn (BHS) over Wyatt Witschen, MD 14-0

160: Darren Roth (BHS) over Alex Fearing, Dec 15-14

170: Hoyt Solum (BHS) over Mason Bauer, Fall 0:21

182: Christopher Perez (MON) over Owen Seitz, Dec 7-5

195: Colton Hinrichs (BHS) by forfeit

220: Jared Frenzel (BHS) over Ben Bauer, Fall 0:25

285: Caleb Bahr (BHS) by forfeit

Bemidji 49, Princeton 23

106: Brody Castonguay (BHS) over Deegan Birkaker, Dec 3-0

113: Gavin Osborn (BHS) over Nolan Maleska, Fall 1:57

120: Tyler Wells (PRI) over Alec Newby, Fall 3:56

126: Ethan Ballweber (PRI) over Hunter Heim, MD 15-4

132: Landen Parent (PRI) over JD Kondos, Fall 0:36

138: Parker Adkins (PRI) over Coy Olsen, Dec 6-0

145: Kyle Boeke (PRI) over Dane Jorgensen, MD 17-8

152: Darren Roth (BHS) by forfeit

160: Thade Osborn (BHS) by forfeit

170: Seth Newby (BHS) over Will Schultz III, Fall 0:11

182: Barrick Nelson (BHS) over Zach Marshall, MD 10-0

195: Colton Hinrichs (BHS) over Kaden Olsen, Fall 4:07

220: Nate Schwinghammer (BHS) by forfeit

285: Caleb Bahr (BHS) over Jackson Berry, Fall 5:13