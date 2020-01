BEMIDJI -- The Bemidji High School wrestling team led wire-to-wire Thursday night in a pair of wins against Badger/Greenbush-Middle River and Frazee in a triangular at the BHS Gymnasium.

Brody Castonguay, Joe Hudson, Dane Jorgenson and Clay Olsen each finished the night with a pair of wins by going 2-0 for the Lumberjacks, who improved to 21-3 as a team.

The Jacks were leading 6-3 in their first match against BGMR when pins by Seth Sisneros, Hudson, Noah Leffelman and a forfeit helped the team pull away for the win.

BHS took six of seven bouts during the middle of their match against Frazee -- highlighted by technical falls from Hudson and Darren Roth and a pin by Jorgenson.

Bemidji will next see action Saturday, Jan. 18, at a tournament in Hutchinson. The team’s previously scheduled meet Friday at Kerkhoven-Murdock-Sunburg has been canceled due to a forecasted snowstorm.

Bemidji 42, BGMR 25

106: Brody Castonguay (BEMI) over Jaxon Janousek (BGMR), Dec 5-3

113: Gavin Osborn (BEMI) over Danyn Janousek (BGMR), Dec 9-3

120: Tony Olson (BGMR) over Coy Olsen (BEMI), Dec 4-0

126: Seth Sisneros (BEMI) over Brogan Beito (BGMR), Fall 3:21

132: Joe Hudson (BEMI) over Garrett Undeberg (BGMR), Fall 4:53

138: Dane Jorgensen (BEMI) by forfeit

145: Noah Leffelman (BEMI) over Tristan Locken (BGMR), Fall 1:17

152: Andy Dostal (BGMR) over Thade Osborn (BEMI), Dec 6-0

160: Ethan Waage (BGMR) over Owen Seitz (BEMI), MD 12-4

170: Caleb Vacura (BGMR) over Colton Hinrichs (BEMI), Dec 6-1

182: Clay Olsen (BEMI) over Ethan Waage (BGMR), Fall 3:43

195: Jacob Bergsnev (BGMR) over Nate Schwinghammer (BEMI), Fall 4:30

220: Dominik Vacura (BGMR) over Jared Frenzel (BEMI), Fall 1:18

285: Dylan Headbird (BEMI) over Dawson Beito (BGMR), Fall 0:46

Bemidji 52, Frazee 19

106: Brody Castonguay (BEMI) by forfeit

113: JD Kondos (BEMI) by forfeit

120: Christian Carlson (FRAZ) over Coy Olsen (BEMI), Dec 5-1

126: Lukas Volstad (FRAZ) over Seth Sisneros (BEMI), Fall 2:55

132: Joe Hudson (BEMI) over Seth Isola (FRAZ), TF 16-1 4:53

138: Seth Newby (BEMI) over Kaden Hiemenz (FRAZ), Dec 4-2

145: Dane Jorgensen (BEMI) over Brock Barlund (FRAZ), Fall 1:52

152: Mason Newling (FRAZ) over Noah Leffelman (BEMI), Fall 0:55

160: Darren Roth (BEMI) over Danny Graham (FRAZ), TF 18-3 5:05

170: Colton Hinrichs (BEMI) by forfeit

182: Clay Olsen (BEMI) over Coleton Borah (FRAZ), Dec 2-1

195: Nate Schwinghammer (BEMI) over Byron Kropuenske (FRAZ), Fall 1:02

220: Luke Tweeton (FRAZ) over Caleb Bahr (BEMI), MD 10-2

285: Chase Smith (BEMI) over Wesley Kropuenske (FRAZ), Fall 2:53