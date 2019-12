The Bemidji High School JV wrestling team, under the leadership of Byron Willard, took home the championship on Saturday from an Anoka tournament that is considered to be one of the toughest JV dual tournaments in the state.

The Lumberjacks were seeded second behind Shakopee in a 16-team bracket with perennial powerhouse programs such as St. Michael-Albertville, Shakopee, Forest Lake, Owatonna, Willmar, Hastings, Cambridge-Isanti and Albert Lea, among others.

BHS topped Cambridge-Isanti 52-15 in the first round, Hastings 53-24 in the quarterfinals, St. Michael-Albertville 42-33 in the semifinals before defeating Forest Lake 42-29 in the championship.

Bemidji 52, Cambridge-Isanti 15

106

Cameron Kemper Fall :57

Austin Wood

113

Bo Hofstad

Blaine Wald Fall 4:50

120

Jack Solum 1

Sam Rodriguez 5

126

Seth Sisneros Fall 5:51

Maverick Henderson

132

Owen Lundeen Fall :59

Brandon Austin

138

Haaken Vaughn Fall 2:58

Justin Henderson

145

Rilee Roybal Fall :39

Kami Senlycki

152

Eric Gray 4

Darren Spencer 8

160

Owen Seitz

Forfeit

170

Barrick Nelson Fall 5:39

Nick Koukol

182

Dylan Cleveland 3

Isaac Maurer 6

195

Nate Schwinghammer 15 (MD)

Micheal Noonan 1

220

Thomas Paquette Fall :56

Tramain Cooper

285

Jared Frenzel Fall 3:46

Devan Jones





Bemidji 53, Hastings 24

106

Hunter Heim 4

Blake Beisel 0

113

Bo Hofstad

Ty Yang Fall 5:45

120

Jack Solum 2

Skyler Little Soldier 0

126

JD Kondos Fall 3:26

Blake Reamer

132

Logan Willard Fall 1:30

Evan Svaboda

138

Rilee Roybal 17 (TF)

Hunter Giefer 2

145

Noah Leffelman Fall :36

Cody Ellsworth

152

Eric Gray

Zander Hallis Fall 1:42

160

Owen Seitz Fall 1:58

Rico Cooper

170

Barrick Nelson

Blake Clemons Fall 3:49

182

Dylan Cleveland

Mehmet Boyar Fall :38

195

Tyrese Smith Fall 3:50

Dylan Bartz

220

Jared Frenzel Fall 3:34

Harley Williams

285

Thomas Paquette

Forfeit





Bemidji 42, St. Michael-Albertville 33

106

Cameron Kremper

Mason Mills Fall 3:14

113

Hunter Heim Fall 1:04

Tanner Getty

120

JD Kondos Fall 4:53

Riley Mavencamp

126

Seth Sisneros 11

Roman Dehmer 5

132

Owen Lundeen

Jimmy Heil Fall :30

138

Logan Willard

OP Johnson Fall 1:38

145

Rilee Roybal

Jared Dick Fall 1:09

152

Noah Leffelman Fall 4:22

Jake Springer

160

Owen Seitz Fall :46

Neal Kennedy

170

Barrick Nelson

Luke Williamson Fall 1:41

182

Nate Schwinghammer 0

Sean Kennedy 1

195

Tyrese Smith 6

Owen Barthel 1

220

Thomas Paquette Fall 5:40

Tanner Becker

285

Jared Frenzel Fall 1:22

Alex Markgraf





Bemidji 42, Forest Lake 29

106

Cameron Kremper

Parker Layden Fall 4:26

113

Hunter Heim 1

Grant Marr 9 (MD)

120

JD Kondos

Wiley Nelson Fall 3:37

126

Seth Sisneros

Jesse Welter Fall 4:38

132

Logan Willard Fall 1:37

Andrew Lemire

138

Haaken Vaughn 0

Cole Brisboi 8 (MD)

145

Rilee Roybal 7

Zavier Cheever 4

152

Noah Leffelman 16

Colten Reidel 14

160

Owen Seitz 1

Lawrence Boh 8

170

Barrick Nelson Fall 3:56

Trent Burkhalter

182

Nate Schwinghammer Fall :36

Collin McGreery

195

Tyrese Smith

Forfeit

220

Thomas Paquette

Forfeit

285

Jared Frenzel Fall 1:49

Travis Weiss