TRACK AND FIELD: Local athletes qualify for Section 8A meet

Bagley/Fosston will send 16 individuals and four relay teams to sections, nine individuals and one relay team qualified from Clearbrook-Gonvick, seven individuals will represent Northome/Kelliher/Blackduck, and TrekNorth qualified one individual to compete.

The Section 8A meet is set for Saturday, June 1, in East Grand Forks.

Girls Section 8A Qualifiers

Bagley/Fosston

Chloe McLean, 100m, 13.11; 200m, 26.74.

Jenna Manecke, 1600m, 5:57.79.

Isabella Warmbold, 400m, 1:06.64.

Kylli Anderson, 300m hurdles, 51.09; long jump, 13-11.75.

Tessa Manecke, 800m, 2:35.02.

Evie Dryburgh, 800m, 2:37.79.

Amelia Landsverk, 3200m, 12:50.98.

Grace Rue, high jump, 4-04.

Emma Drellack, high jump, 4-10.

Lauren Sekely, pole vault, 7-06.

4x200m relay, 1:53.53.

4x800m relay, 11:01.07.

Clearbrook-Gonvick

Jackielynn Taflin, 300m hurdles, 49.81

Jenni Lavin, 800m, 2:33.42

Ella Engen, discus, 91-07; shot put, 31-00.50

Danae Stenzel, discus, 107-01; shot put, 33-11.75

Northome/Kelliher/Blackduck

Brynn Murmeister, 100m hurdles, 19.47.

Zoey Mills, 1600m, 5:40.37; 3200m, 12:16.79.

Chloe Cook, 400m, 1:06.07.

Paige Hildenbrandt, long jump, 13-07.5.

Monica Johnson, discus, 99-0; shot put, 37-11.

Boys Section 8A Qualifiers

Bagley/Fosston

Isaac Dryburgh, 200m, 24.75.

Isaiah Dryburgh, 400m, 54.63.

William Snobl, 400m, 52.82; pole vault, 12-00.

Roni Tirkkonen, 800m, 1:59.90.

Kolten Schultz, high jump, 5-05.

Axel Munter, shot put, 42-09.75.

4x400m relay, 3:36.59.

4x800m relay, 9:08.28.

Clearbrook-Gonvick

Josiah Hubbard, 110m hurdles, 15.48; 300m hurdles, 40.94

Hunter Ehlers, 100m, 11.85; long jump, 20-00.50

Ethan Dorman, 100m, 11.46; high jump, 6-01

Jack McQuown, 800m, 2:12.96

Levi Nelson, discus, 127-01; shot put, 44-05.5.

4x100m relay, 45.29

Northome/Kelliher/Blackduck

Alex Fahey, 200m, 24,21.

Adnew Stueven, 1600m, 4:45.35; 800m, 2:02.08; triple jump, 39-09.

TrekNorth

Blake Bergeson, 400m, 53.90.