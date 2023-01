WRESTLING: Bemidji sweeps tri meet in Alexandria as 8 Lumberjacks go 2-0

ALEXANDRIA – The Bemidji High School boys wrestling team continues to establish itself as a contender early in the season.

The Lumberjacks traveled to Alexandria for a triangular on Thursday and picked up two wins, toppling Alex 54-18 and Brainerd 43-24.

Several BHS wrestlers picked up wins in both matchups. Gabe Morin defeated both of his opponents at 113 pounds, as did Nick Strand (120), Alec Newby (138), Dane Jorgensen (160), Seth Newby (170), Spencer Ness (195), Parker Orvik (220) and Tom Paquette (285).

The Jacks now undergo a quick turnaround before returning to face top-15 nationally ranked Bettendorf (Iowa) High School at 4 p.m. on Friday, Jan. 6, to start their run at The Clash in La Crosse, Wis.

Bemidji 54, Alexandria 18

106: Isaac Seward (ALEX) by forfeit

113: Gabe Morin (BHS) over Nolan Fettig, Dec 5-0

120: Nick Strand (BHS) over Zachary Richards, Fall 3:21

126: Mason McGrane (ALEX) over Hunter Heim, Dec 6-2

132: Brody Castonguay (BHS) over Isaac Saffert, Fall 1:39

138: Alec Newby (BHS) over Brenden Bryce, Fall 3:19

145: Blaze Nelson (ALEX) over Ricky Wuori Jr., Fall 0:53

152: Talen Fairbanks (BHS) over Karl Franson, Dec 10-5

160: Dane Jorgensen (BHS) over Landon Raths, Fall 1:23

170: Seth Newby (BHS) by forfeit

182: Coy Olsen (BHS) over Kelly Johnson, Fall 5:37

195: Landon Seward (ALEX) over Spencer Ness, Dec 5-2

220: Parker Orvik (BHS) over Jordan Nicholson, Fall 3:12

285: Tom Paquette (BHS) over Luke Maanum, Fall 2:42

Bemidji 43, Brainerd 24

106: Jackson Berhow (BRD) by forfeit

113: Gabe Morin (BEM) over Nolan Jukish, MD 13-1

120: Nick Strand (BEM) over Jaxson Derosier, Fall 2:26

126: Cade Ostrowski (BRD) over Gavin Osborn, Fall 4:27

132: Easton Dircks (BRD) over Brody Castonguay, Dec 6-0

138: Alec Newby (BEM) over Isaiah Germann, Dec 5-4

145: Ricky Wuori Jr. (BEM) over Elijah Germann, Fall 3:19

152: Isaiah Jillson (BRD) over Talen Fairbanks, Fall 3:27

160: Dane Jorgensen (BEM) over Gabe Jukish, Fall 4:31

170: Seth Newby (BEM) over Damien Bentho, Fall 1:05

182: Shane Carlson (BRD) over Coy Olsen, Dec 3-2

195: Spencer Ness (BEM) over Ethan Kosloski, Dec 2-0

220: Parker Orvik (BEM) over Eli Wiskow, Dec 4-1

285: Tom Paquette (BEM) over Carson Faehnrich, Fall 3:22