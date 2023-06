Jack Sparby Memorial Chicken Shack Nationals held at Bemidji Speedway

BEMIDJI — The long-awaited season opener at Bemidji Speedway finally received the green flag on Sunday, May 28, for the Jack Sparby Memorial Chicken Shack Nationals.

The event is always one of the highlights of the summer. Haulers and campers began arriving early in anticipation of an action-packed two-day event.

A full slate of races in eight classes brought out a near record crowd of cars for the opener and fans who packed the grandstands. 110 cars filled the pits for the two-day show.

The season continues with a regular race night at 5:30 p.m. on Sunday, June 4.

Cory Nelson picked up a T and B Underground Bemidji Mini Stock race win during day one of the Jack Sparby Memorial Chicken Shack Nationals on Sunday, May 28, 2023, at Bemidji Speedway. Contributed

Day 1 results

T and B Underground Bemidji Mini Stocks

A Feature 1: 1. 18-Ashton Schwinn; 2. 6-Conrad Schwinn; 3. 90-Cory Nelson; 4. 22H-Justin Honer; 5. 87GS-Shannon George; 6. 4-Dawson Oelrich; 7. 77-Hayden Engen; 8. 20JE-Jonah Espe; 9. (DNF) 94-Cameron Schwinn; 10. (DNF) 115-Kalin Honer; 11. (DNF) 51-Peyton Emerson; 12. (DNS) 22-Marie Current; 13. (DQ) 7A-Jason Hunter

Heat 1: 1. 115-Kalin Honer; 2. 51-Peyton Emerson; 3. 7A-Jason Hunter; 4. 18-Ashton Schwinn; 5. 87GS-Shannon George; 6. 22-Marie Current

Heat 2: 1. 6-Conrad Schwinn; 2. 90-Cory Nelson; 3. 22H-Justin Honer; 4. 77-Hayden Engen; 5. 94-Cameron Schwinn; 6. 20JE-Jonah Espe; 7. 4-Dawson Oelrich

Kevin Bitker Trucking Wissota Hornets

A Feature 1: 1. 47J-Justin Barsness; 2. 28-Chad Reller; 3. 07-Carter Matthews; 4. 33L-Cejay LaValley; 5. 40-Ellen Lange; 6. 17ZR-Zachary Rusich; 7. 77V-Brooklyn Vernlund; 8. 87-Malachi Albrecht; 9. 23-Malakai Wilson; 10. 14J-Haley Jones; 11. 7G-Jayme Gordon; 12. (DNF) 7M-Mateja Dreyer

Heat 1: 1. 07-Carter Matthews; 2. 40-Ellen Lange; 3. 47J-Justin Barsness; 4. 28-Chad Reller; 5. 23-Malakai Wilson; 6. 17ZR-Zachary Rusich

Heat 2: 1. 77V-Brooklyn Vernlund; 2. 33L-Cejay LaValley; 3. 87-Malachi Albrecht; 4. 7M-Mateja Dreyer; 5. 14J-Haley Jones; 6. 7G-Jayme Gordon

Paul Bunyan Mini Storage Wissota Midwest Mods

A Feature 1: 1. 32B-Brennan Schmidt; 2. 11L-Joseph LaValley; 3. 29X-Brandon Bahr; 4. 18X-Connor Drewry; 5. 7P-Cory Peterson; 6. 99-Doyle Erickson; 7. X-Tucker Jacobson; 8. 74-Rick Jacobson; 9. 87-Noah Bitz; 10. (DNF) 13-Devyn Weleski; 11. (DNF) 9W-Hunter Weeks; 12. (DNF) 710-Michael Jacobson; 13. (DNF) 15-Landon Gross; 14. (DNF) 2S-Matt Schow; 15. (DNF) 72-Mike Johnson; 16. (DNF) 11K-Travis Klein

Heat 1: 1. 7P-Cory Peterson; 2. 99-Doyle Erickson; 3. 32B-Brennan Schmidt; 4. 72-Mike Johnson; 5. 13-Devyn Weleski; 6. 11K-Travis Klein; 7. 15-Landon Gross; 8. 18X-Connor Drewry

Heat 2: 1. 29X-Brandon Bahr; 2. 2S-Matt Schow; 3. X-Tucker Jacobson; 4. 11L-Joseph LaValley; 5. 9W-Hunter Weeks; 6. 710-Michael Jacobson; 7. (DNF) 74-Rick Jacobson; 8. (DNS) 87-Noah Bitz

Brennan Schmidt picked up his first win in the Midwest Modified class with his victory in the Paul Bunyan Mini Storage Wissota Midwest Modifieds race during day one of the Jack Sparby Memorial Chicken Shack Nationals on Sunday, May 28, 2023, at Bemidji Speedway. Contributed

Erickson Logging Wissota Mod Fours

A Feature 1: 1. 99JR-Blake Erickson; 2. 50-Nick McCann; 3. 6-Conrad Schwinn; 4. 37-Dean Larson; 5. 5JF-Jonathen Feda; 6. 99-Brooke Erickson; 7. 92-Nick Seitz; 8. (DNF) 115-Kalin Honer; 9. (DNF) 18-Ashton Schwinn

Heat 1: 1. 6-Conrad Schwinn; 2. 37-Dean Larson; 3. 18-Ashton Schwinn; 4. 50-Nick McCann; 5. 99JR-Blake Erickson; 6. 115-Kalin Honer; 7. 99-Brooke Erickson; 8. 92-Nick Seitz; 9. (DNF) 5JF-Jonathen Feda

Northwest Technical College Wissota Modifieds

A Feature 1: 1. 43-Lance Schilling; 2. 40F-John Farrington; 3. 1-Matt Fullerton; 4. 22B-Josh Beaulieu; 5. 2R-Jeff Reed; 6. 18J-Alex Johnson; 7. 77-Alan Olafson; 8. (DNF) O32-Nicholas Jacobson; 9. (DNF) 3S-Nathan Sletto; 10. (DNF) 5F-Fritz Myers

Heat 1: 1. 40F-John Farrington; 2. 43-Lance Schilling; 3. 3S-Nathan Sletto; 4. 18J-Alex Johnson; 5. 1-Matt Fullerton

Heat 2: 1. 77-Alan Olafson; 2. O32-Nicholas Jacobson; 3. 22B-Josh Beaulieu; 4. 2R-Jeff Reed; 5. 5F-Fritz Myers

Farrington Towing Wissota Pure Stock

A Feature 1: 1. 35B-Josh Berg; 2. 57-Austin Carlson; 3. 47J-Justin Barsness; 4. 88-Chad Puschinsky; 5. 27C-Cameron Labelle; 6. 15-Caylyn Binkley; 7. 62-Joshua Bitker; 8. 25-Billy Binkley; 9. 88B-Brandon Puschinsky; 10. 9L-Josey LaValley; 11. 59F-Lilian Farrington; 12. (DNF) X81-Alexa Sparby; 13. (DNF) 89F-Bonnie Farrington; 14. (DNS) 3-Kade Leeper; 15. (DNS) 7K-Bryan Karl; 16. (DNS) 87GS-Shannon George; 17. (DNS) 39-Deryk Weleski

Heat 1: 1. 57-Austin Carlson; 2. 39-Deryk Weleski; 3. 27C-Cameron Labelle; 4. 35B-Josh Berg; 5. 62-Joshua Bitker; 6. 15-Caylyn Binkley; 7. 59F-Lilian Farrington; 8. 88-Chad Puschinsky; 9. X81-Alexa Sparby

Heat 2: 1. 3-Kade Leeper; 2. 47J-Justin Barsness; 3. 89F-Bonnie Farrington; 4. 25-Billy Binkley; 5. 87GS-Shannon George; 6. 88B-Brandon Puschinsky; 7. 7K-Bryan Karl; 8. 9L-Josey LaValley

Realty Experts Wissota Super Stock

A Feature 1: 1. 78K-Dexton Koch; 2. 81X-Matt Sparby; 3. 29X-Brandon Bahr; 4. 2F-Jeffrey Frey; 5. 57-Dalton Carlson; 6. T26-Nic Lewis; 7. 8T-Doug VanMill; 8. (DNF) 65-Ron Reed; 9. (DNF) 26M-Garrett Masurka

Heat 1: 1. 81X-Matt Sparby; 2. 57-Dalton Carlson; 3. 29X-Brandon Bahr; 4. 78K-Dexton Koch; 5. 26M-Garrett Masurka; 6. T26-Nic Lewis; 7. 2F-Jeffrey Frey; 8. 8T-Doug VanMill; 9. 65-Ron Reed

Matt Sparby picked up a win in the Realty Experts Wissota Super Stock category during day one of the Jack Sparby Memorial Chicken Shack Nationals on Sunday, May 28, 2023, at Bemidji Speedway. Contributed

Northern Renegades

A Feature 1: 1. 15E-Caley Emerson; 2. 46H-Ken Hron; 3. 11-Jesse Grife; 4. 5J-Chris Lewis; 5. 95-Tony Gernert; 6. (DNF) 10C-Travis Case; 7. (DNF) 67-Chad Wulff

Heat 1: 1. 5J-Chris Lewis; 2. 10C-Travis Case; 3. 46H-Ken Hron; 4. 15E-Caley Emerson; 5. 11-Jesse Grife; 6. 67-Chad Wulff; 7. (DNF) 95-Tony Gernert

Day 2 results

T and B Underground Bemidji Mini Stocks

A Feature 1: 1. 18-Ashton Schwinn; 2. 6-Conrad Schwinn; 3. 90-Cory Nelson[8]; 4. 22H-Justin Honer; 5. 87GS-Shannon George; 6. 4-Dawson Oelrich; 7. 77-Hayden Engen; 8. 20JE-Jonah Espe; 9. (DNF) 94-Cameron Schwinn; 10. (DNF) 115-Kalin Honer; 11. (DNF) 51-Peyton Emerson; 12. (DNS) 22-Marie Current; 13. (DQ) 7A-Jason Hunter

Heat 1: 1. 115-Kalin Honer; 2. 51-Peyton Emerson; 3. 7A-Jason Hunter; 4. 18-Ashton Schwinn; 5. 87GS-Shannon George; 6. 22-Marie Current

Heat 2: 1. 6-Conrad Schwinn; 2. 90-Cory Nelson; 3. 22H-Justin Honer; 4. 77-Hayden Engen; 5. 94-Cameron Schwinn; 6. 20JE-Jonah Espe; 7. 4-Dawson Oelrich

Ashton Schwinn picked up a T and B Underground Mini Stock win during day two of the Jack Sparby Memorial Chicken Shack Nationals on Sunday, May 28, 2023, at Bemidji Speedway. Contributed

Kevin Bitker Trucking Wissota Hornets

A Feature 1: 1. 47J-Justin Barsness; 2. 28-Chad Reller; 3. 07-Carter Matthews; 4. 33L-Cejay LaValley; 5. 40-Ellen Lange; 6. 17ZR-Zachary Rusich; 7. 77V-Brooklyn Vernlund; 8. 87-Malachi Albrecht; 9. 23-Malakai Wilson; 10. 14J-Haley Jones; 11. 7G-Jayme Gordon; 12. (DNF) 7M-Mateja Dreyer

Heat 1: 1. 07-Carter Matthews; 2. 40-Ellen Lange; 3. 47J-Justin Barsness; 4. 28-Chad Reller; 5. 23-Malakai Wilson; 6. 17ZR-Zachary Rusich

Heat 2: 1. 77V-Brooklyn Vernlund; 2. 33L-Cejay LaValley; 3. 87-Malachi Albrecht; 4. 7M-Mateja Dreyer; 5. 14J-Haley Jones; 6. 7G-Jayme Gordon

Paul Bunyan Mini Storage Wissota Midwest Mods

A Feature 1: 1. 32B-Brennan Schmidt; 2. 11L-Joseph LaValley; 3. 29X-Brandon Bahr; 4. 18X-Connor Drewry; 5. 7P-Cory Peterson; 6. 99-Doyle Erickson; 7. X-Tucker Jacobson; 8. 74-Rick Jacobson; 9. 87-Noah Bitz; 10. (DNF) 13-Devyn Weleski; 11. (DNF) 9W-Hunter Weeks; 12. (DNF) 710-Michael Jacobson; 13. (DNF) 15-Landon Gross; 14. (DNF) 2S-Matt Schow; 15. (DNF) 72-Mike Johnson; 16. (DNF) 11K-Travis Klein

Heat 1: 1. 7P-Cory Peterson; 2. 99-Doyle Erickson; 3. 32B-Brennan Schmidt; 4. 72-Mike Johnson; 5. 13-Devyn Weleski; 6. 11K-Travis Klein; 7. 15-Landon Gross; 8. 18X-Connor Drewry

Heat 2: 1. 29X-Brandon Bahr; 2. 2S-Matt Schow; 3. X-Tucker Jacobson; 4. 11L-Joseph LaValley; 5. 9W-Hunter Weeks; 6. 710-Michael Jacobson; 7. (DNF) 74-Rick Jacobson; 8. (DNS) 87-Noah Bitz

Erickson Logging Wissota Mod Fours

A Feature 1: 1. 99JR-Blake Erickson; 2. 50-Nick McCann; 3. 6-Conrad Schwinn; 4. 37-Dean Larson; 5. 5JF-Jonathen Feda; 6. 99-Brooke Erickson; 7. 92-Nick Seitz; 8. (DNF) 115-Kalin Honer; 9. (DNF) 18-Ashton Schwinn

Heat 1: 1. 6-Conrad Schwinn; 2. 37-Dean Larson; 3. 18-Ashton Schwinn; 4. 50-Nick McCann; 5. 99JR-Blake Erickson; 6. 115-Kalin Honer; 7. 99-Brooke Erickson; 8. 92-Nick Seitz; 9. (DNF) 5JF-Jonathen Feda

Northwest Technical College Wissota Modifieds

A Feature 1: 1. 43-Lance Schilling; 2. 40F-John Farrington; 3. 1-Matt Fullerton; 4. 22B-Josh Beaulieu; 5. 2R-Jeff Reed; 6. 18J-Alex Johnson; 7. 77-Alan Olafson; 8. (DNF) O32-Nicholas Jacobson; 9. (DNF) 3S-Nathan Sletto; 10. (DNF) 5F-Fritz Myers

Heat 1: 1. 40F-John Farrington; 2. 43-Lance Schilling; 3. 3S-Nathan Sletto; 4. 18J-Alex Johnson; 5. 1-Matt Fullerton

Heat 2: 1. 77-Alan Olafson; 2. O32-Nicholas Jacobson; 3. 22B-Josh Beaulieu; 4. 2R-Jeff Reed; 5. 5F-Fritz Myers

Farrington Towing Wissota Pure Stock

A Feature 1: 1. 35B-Josh Berg; 2. 57-Austin Carlson; 3. 47J-Justin Barsness; 4. 88-Chad Puschinsky; 5. 27C-Cameron Labelle; 6. 15-Caylyn Binkley; 7. 62-Joshua Bitker; 8. 25-Billy Binkley; 9. 88B-Brandon Puschinsky; 10. 9L-Josey LaValley; 11. 59F-Lilian Farrington; 12. (DNF) X81-Alexa Sparby; 13. (DNF) 89F-Bonnie Farrington; 14. (DNS) 3-Kade Leeper; 15. (DNS) 7K-Bryan Karl; 16. (DNS) 87GS-Shannon George; 17. (DNS) 39-Deryk Weleski

Heat 1: 1. 57-Austin Carlson; 2. 39-Deryk Weleski; 3. 27C-Cameron Labelle; 4. 35B-Josh Berg; 5. 62-Joshua Bitker; 6. 15-Caylyn Binkley; 7. 59F-Lilian Farrington; 8. 88-Chad Puschinsky; 9. X81-Alexa Sparby

Heat 2: 1. 3-Kade Leeper; 2. 47J-Justin Barsness; 3. 89F-Bonnie Farrington; 4. 25-Billy Binkley; 5. 87GS-Shannon George; 6. 88B-Brandon Puschinsky; 7. 7K-Bryan Karl; 8. 9L-Josey LaValley

Josh Berg won the Farrington Towing Wissota Pure Stock race during day two of the Jack Sparby Memorial Chicken Shack Nationals on Sunday, May 28, 2023, at Bemidji Speedway. Contributed

Realty Experts Wissota Super Stock

A Feature 1: 1. 78K-Dexton Koch; 2. 81X-Matt Sparby; 3. 29X-Brandon Bahr; 4. 2F-Jeffrey Frey; 5. 57-Dalton Carlson; 6. T26-Nic Lewis; 7. 8T-Doug VanMill; 8. (DNF) 65-Ron Reed; 9. (DNF) 26M-Garrett Masurka

Heat 1: 1. 81X-Matt Sparby; 2. 57-Dalton Carlson; 3. 29X-Brandon Bahr; 4. 78K-Dexton Koch; 5. 26M-Garrett Masurka; 6. T26-Nic Lewis; 7. 2F-Jeffrey Frey; 8. 8T-Doug VanMill; 9. 65-Ron Reed

Northern Renegades

A Feature 1: 1. 15E-Caley Emerson; 2. 46H-Ken Hron; 3. 11-Jesse Grife; 4. 5J-Chris Lewis; 5. 95-Tony Gernert; 6. (DNF) 10C-Travis Case; 7. (DNF) 67-Chad Wulff

Heat 1: 1. 5J-Chris Lewis; 2. 10C-Travis Case; 3. 46H-Ken Hron; 4. 15E-Caley Emerson; 5. 11-Jesse Grife; 6. 67-Chad Wulff; 7. (DNF) 95-Tony Gernert