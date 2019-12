Name, position, hometown, height, weight

Itayvion Brown, LB, St. Louis, Mo., 6-foot-3, 218 pounds

Daniel Jackson, WR, Mission, Kan., 5-11, 185

Ky Thomas, RB, Topeka, Kan., 6-0, 205

Jaqwondis Burns, LB, Tyrell, Texas, 6-2, 205

Jonathan Mann, WR, Rosemount, 6-3, 205

Douglas Emilien, WR, Fort Lauderdale, Fla., 6-0, 175

Danny Striggow, DE, Long Lake, 6-4, 220

Jalen Logan-Redding, DE, Columbia, Mo., 6-4, 235

Martes Lewis, OT, Merrillville, Ind., 6-7, 320

Michael Dixon, S, Statesboro, Ga., 6-1, 195

Gage Keys, DE, Hillard, Ohio, 6-4, 245

Lucas Finnessy, LB, Sussex, Wis., 6-3, 225

Aireontae Ersey, OT, Kansas City, Mo., 6-5, 295

Justin Bellido, WR, Brooklyn, N.Y., 5-10, 180

Abner Dubar, S, Anna, Texas, 6-0, 176

Jalen Glaze, CB, Tallahassee, Fla., 6-0, 185

Cody Lindenberg, LB, Anoka, 6-2, 205

Miles Fleming, CB, Columbus, Ohio, 5-10, 170

Dakota Thomas, WR, Snellville, Ga., 6-0, 160

Ali Saad, DT, Dearborn, Mich., 6-4, 255

Dylan McGill, WR, Mesquite, Texas, 6-1, 194

Victor Pless, CB, Kennesaw, Ga., 5-10, 175

Tyrell Lawrence, G, Mississauga, Ont., 6-7, 344

Austin Henderson, TE, Nashville, Tenn., 6-5, 221

Melle Kreuder, DE, Munich, Germany, 6-3, 235

Note: List of players based on their 247sports.com’s composite ranking

By position

Offense (11)

Linemen — 3

Receiver — 6

Running back — 1

Tight end — 1

Quarterback — 0

Defense (14)

Linemen — 5

Linebacker — 4

Cornerback — 3

Safety — 2

By location

Minnesota — 3

Missouri — 3

Texas — 3

Georgia — 3

Florida — 2

Ohio — 2

Kansas — 2

Indiana — 1

Wisconsin — 1

New York — 1

Michigan — 1

Tennessee — 1

Germany — 1

Canada — 1

Class ranking by year

Year — National (Big Ten)

2020 — 32 (8)

2019 — 45 (10)

2018 — 38 (7)

2017 — 59 (12)

2016 — 46 (8)

2015 — 63 (13)

2014 — 57 (11)

2013 — 67 (14)

2012 — 59 (12)

2011 — 57 (12)