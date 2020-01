BEMIDJI -- The 40th Annual Buena Vista Snowjourn, Bemidji's oldest ski race, was held Sunday on the west side Buena Vista trails.

Originally scheduled for Saturday, organizers moved the event to Sunday because of sub-zero temperatures.

Snowjourn features a 12-kilometer classical and skate race and a variable distance tour of up to 12 kilometers. The many cut-across points on the west side trails create tour distances of 5 kilometers, 6 kilometers or 12 kilometers. Snowjourn also featured a 5-kilometer middle school skate race for those in grades 6-8.

Here's a look at the results, with name, age, hometown and time:

12K freestyle

Female

1. Regan Dewitt, 15, Bemidji, 43:32

2. Hannah Vanasse, 28, Bemidji, 44:30

3. Deanne Han, 49, Bemidji, 46:19

4. Christine Weir-Koetter, 65, Bemidji, 49:54

5. Muriel Gilman, 65, Bemidji, 51:49

6. Jonetta Bakke, 37, Bemidji, 52:21

7. Sydney Menne, 18, Shoreview, 52:26

8. Jaimee Meyer, 39, Bemidji, 52:32

9. Darla Lenz, 54, Bemidji, 54:36

10. Lisa Martin, 51, Bemidji, 1:00:14

11. Pamela Moen, 14, Bemidji, 1:11:00

Male

1. Nicholas Youso, 16, Bemidji, 30:58

2. Ryan Rogers, 40, Bemidji, 34:32

3. Elias Hendrickson, 25, Bemidji, 36:09

4. Craig Moen, 37, Bemidji, 36:40

5. Ryan Aylesworth, 44, Bemidji, 38:00

6. Seth Lindgren, 15, Bemidji, 38:18

7. Brad Kuzel, 39, Guthrie, 38:34

8. Jonathan Schupp, 65, Park Rapids, 38:44

9. Jack Mueller, 14, Bemidji, 41:15

10. Cooper Kuzel, 14, Guthrie, 42:17

11. Josiah Hendrickson, 31, Bemidji, 42:39

12. John Mueller, 46, Bemidji, 43:29

13. Sam Schulze, 16, Bemidji, 43:41

14. Brad Reed Kuzel, 14, Guthrie, 45:27

15. Jon Shorter, 62, Bemidji, 46:16

16. Robin Kaylinger, 55, Virgina, 46:18

17. Tim Duffy, 45, Bemidji, 47:30

18. Jeff Ueland, 48, Bemidji, 49:40

19. Luca Bruening, 17, Bemidji, 50:34

20. Nick Goder, 19, Shoreview, 52:31

21. Myles McDaniel, 32, Bemidji, 53:35

22. James Dickinson, 59, Grand Forks, N.D., 58:40

23. Terry Statton, 68, Bemidji, 1:08:30

24. Hayden Hommes, 16, Bemidji, 1:20:03

25. Ryan Rautio, 16, Bemidji, 1:20:04

12K classic

Female

1. Kerrie Berg, 40, Bemidji, 41:28

2. Gwendoline Youso, 17, Bemidji, 43:23

3. Camille McDermott, 15, Bemidji, 59:37

Male

1. Leif Ronnander, 32, Bemidji, 37:09

2. Riley Schollett, 18, Bemidji, 39:57

3. Michael Meehlhause, 30, Bemidji, 41:44

4. Mark Walters, 61, Bemidji, 43:24

5. Robert Saxton, 50, Bemidji, 46:57

6. David Harrington, 60, Turtle River, 50:23

7. Lucas Saez, 15, Bilbao, Spain, 54:21

Wayne Goeken, 63, Erskine, DNF

6K Tour

Female

1. Liga Lagzdina, 18, Bemidji, 32:49

2. Beth Grundy, 27, Cass Lake, 47:48

3. Laura Fisher, 43, Tenstrike, 57:43

4. Demi Fisher, 16, Tenstrike, 57:45

5. Angie Nistler, 55, Turtle River, 1:05:30

6. Susan Ruck, 52, Bemidji, 1:23:03

Krystal Story, 40, Bemidji

Casey Story, 12, Turtle River

Rylee Story, 9

Willow Story, 8

Shylan Rose, 48, Bemidji

Male

1. Cameron Francisco, 7, Cass Lake, 47:47

2. Nic Arneson, 34, Cass Lake, 47:50

3. John Tibstra, 68, Bemidji, 48:51

4. Arnand Skoe, 6, Bemidji, 1:34:41

Waylon Story, 8

Roger Jarvi, 69, Bemidji

Wood Ski Classic

1. Lee Scotland, 70, Bemidji, 56:56

2. Paul Conklin, 61, Solway, 56:56

5K Middle School

Female

1. Elena Harmsen, 13, Bemidji, 30:22

2. Anika Hurmsen, 11, Bemidji, 30:26

3. Madison Jensen, 13, Bemidji, 30:35

4. Kate Martin, 16, Bemidji, 57:45

Male

1. Philip Hodapp, 12, Bemidji, 30:01

2. Bruce Friborg, 13, Bemidji, 45:53