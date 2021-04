Area students named to BSU dean's list

BEMIDJI -- The following area students were recently named to the dean's list at Bemidji State University for achieving a GPA of 3.5 during the fall 2020 semester.

Becida: Cara Mart.

Bemidji: Ife Adebola, Caeley Affield, Brock Althiser, Grace Amwayi, Macy Anderson, Taylor Arnold, Shelby Austin, Tara Baker, Ryan Bang, Shayla Beaulieu, Michaela Bellefy, Emily Bergeron, Claudie Billand, Abby Blankenship, Ashley Blevins, Christina Broda, Linnea Brower, Morgan Cann, Colby Carlson, Stephanie Carlson, Wei Chen, Kenzie Christiansen, Fiona Clark, Emily Cobb, Tia Dahmen, Savannah De La Hunt, Hudson Dean, Mercede Defatte, Kaymee Denault, Austin Denman, Devine Donnell, Rachel Doughman, Kerigan Dowhy, Samantha Edlund, Shelby Eichstadt, Molly Erickson, Chase Fillipi, Sarah Fricke, Teri Girtz, Tobias Glen, Tyra Graham, Gannen Hank, Joshua Hanna, Samantha Hansen, Alex Hanson, Megan Hanson, Rebecca Hinckley, Emily Holler, Elaina Hoover, Jenna Jones, Rebecca Josefson, Tyler Jubenvill, Sagyan Khadka, Nicolaas Kilde, Quinn Knott, Chelsea Knutson, Catie Kodada, Kevin Lauderbaugh, Serenity Lauderbaugh, Hannah Leffelman, Yuan Ling Looi, Zachary Lundt, Maycie Malterud, Savannah Mangels, Abby McCormack, Alyssa Mess, Jeffrey Meyer, Josie Miller, Antonella Montenegro Paredes, Mesfin Muleta, Benjamin Nelson, Hannah Nelson, Ellah Olson, Michaela Osborn, Morgan Palmer, Charlie Peterson, Nicholas Peterson, Cassandra Piotrowski, Miranda Port, Holly Rairdon, Kristen Rasmussen, Lauren Reid, Ivy Riddles, Mackenzie Ritchie, Rylie Rockensock, Luke Rogers, Elias Rosen, Lincoln Ryan, Taylor Sawa, Claire Schotzko, Christopher Smith, Jennifer Smith, Samuel Solensky, Logan Stiening, Alyse Stone, Paige Sundvall, Coralie Swedburg, Lindsey Theis, Austyn Tobey, Ethan Tobin, Dakota Veaux, Claudia Vincent, Ellen Walters, Di Wang, Katija Ward, Heather Werlein, Savanna Werlein, Faith Winkelman, Cierra Wittner, Mary Wolkerstorfer, Chengchen Yang and Ebube Zulu-Okafor.

Blackduck: Shanelle Head and Kelby Krabbenhoft.

Hines: Alexandra Pfannenstein.

Kelliher: Alexander Gehlert and Rileigh Hughes.

Laporte: Rebecca Clyde, Allison Howard, Anna Howard, Joshua Jernigan, Kalei Kerby, KayLynne Lyons and Joseph Mitchell.

Pennington: Evan Byler.

Puposky: Kase Yerbich.

Red Lake: Alysha Beaulieu and Alicia Lussier.

Redby: Serena Graves and FaLeisha Jourdain.

Solway: Averie Allen, Lisa McCollum, Brennan Paulsen, Zachariah Priewe and Genevieve Richards.

Tenstrike: Bryce Bernard.