Local students graduate from BSU

BEMIDJI -- Local students earned degrees from Bemidji State University at the conclusion of the Spring semester.

Bemidji: Azhybek Aitaliev, Lizbet Anderson, Jennifer Aparicio Shifferaw, Jonathan Barcenas, Annalise Braught, Bryce Brittain, Haileigh Burr, Melissa Columbus, Bernard Curtis, Lamour Damar, John Daniel, Xiajun Deng, Erin Edlund, Sarah Ek, Karina Ewert, Shayna Fellman, Allison Forte, Nanako Gonzalez, Audrianna Goodwin, Alexa Greendahl, Angelina Grigoryants, Makayla Griswold, Umesh Gurung, Xiaoyu Han, John Hanrahan, Cole Hartje, Jonathan Hartshorn, Pauline Higginbotham, Laura Holmes, Crystal Hotzler, Victoria Humphries, Nicole Jensen, Zoey Jewell, Clarissa Johnson, Danielle Jourdain, Mikayla Kath, Anna Knowles, Josie LaDuke, Jared Lahti, Kyla Langerak, Nathaniel Larson, Jackson Lindsey, Lisa Lohnes, Erika Lopez, Justin Malone, Michaela Marcum, Laura Matheney, David McCannell, Ryan McCarthy, Yifan Mo, Douglas Moe, Peter Nelson, Thomas Nord, Angelica Novinger, Heather Olson, Regan Pederson, Benjamin Pope, Elizabeth Porkkonen, Harmoni Ropp, Lukas Ruoss, Baylie Seifert, Zackary Seitz, Kimberly Shelton, Garrett Shustarich, Hampus Sjodahl, Holly Skinner, Anna Sornsen, Madelyn Tews, Rupesh Thapa, Grant Tharaldson, Renae Thompson, Zhiwen Tian, Diego Henriquez, Madeline Treuer, Charity Veaux, Amber Whelan, Megan Winters and Minrui Zhu.

Cass Lake: Sadie Cooper, Cathy Howard, Katrina Hurtig, Kenneth Moen and Sydney South.

Kelliher: Tierney Gilge and Kelly Heck.

Laporte: Alicia Bowstring, Kylie DeGrote, Rebecca Engdahl, Austin Erdahl, Katherine Howard, James Kline, Krysta Sanders and Adebukola Utley.

Puposky: Daniel Coffin and Emma Grund.

Redby: RuthAnn Brown and Brenna Pemberton.

Red Lake: Brianne Brun and Alicia Lussier.

Solway: Benjamin Larson.

Tenstrike: MollieAnn Exner.

Wilton: Ashley Anderson and Kayli Holcomb.

Area students named to NTC scholarship list

BEMIDJI -- The NTC Foundation awarded $37,500 in scholarships to students at Northwest Technical College on Sept. 10 during a virtual Scholarship Recognition and Award Ceremony. The following local students received scholarships.

Bemidji: Tanya Fisher, Alyx Johnson, Happiness Leister, Alexander Mattson, Lorrie Prickett, Brittney Rohloff, Nicholas Staska, Danica Swanson, Kiah Wolf and Na Zhao.

Cass Lake: Angelo Smith.