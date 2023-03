Students in the news, March 4

Local students named to dean's list at Northwest Technical College

BEMIDJI — The following area students were recently named to the dean's list at Northwest Technical College in Bemidji for maintaining a GPA of 3.5 or higher while completing at least 12 credits during the fall 2022 semester.

Bemidji: Claire Nelson, Madelyn Anderson, Josiah Bakke, David Bergstrom, Cathy Bird, Alicia Boyer, Jennifer Cluff, William Coan, Lauren Crunden, Xavier Dial, Tatianna Falk, Jonathon Flom, Taya Gargano, Megan Heveron, Jared Liend, Thomas Luebben, Sheldon Lussier, Josiah Meade, Alec Meland, Breanna Miller, Cheyenne Novak, Hyunkyung Park, French Reid, Sierra Riley, Nicholas Roen, Paul Schrems, Tyler Sea, Rachel Simon, Michael Turner, Parker Watts, Suzannah Weibye, Joseph Williams, Nichelle Wilson and Ryan Young.

Bagley: Gena Alberg and Laura Pereria.

Clearbrook: Taydin Brown.

Fosston: Heather Barstad and Lucas Hassel.

Gonvick: Sarah Rose.

Laporte: Reese Kline.

Solway: James Rossbach.

Tenstrike: Brett Dancker.

Area students named to Bemidji State dean's list

BEMIDJI — The following local students were recently named to the dean's list at Bemidji State University for maintaining a GPA of 3.5 or higher while completing at least 12 credits during the fall 2022 semester.

Bemidji: Lindsey Allen, Payton Alsaidi, Brock Althiser, Elysa Amberg, Rachel Amunrud, Olivia Bakke, Andrew Bealles, Salena Beasley, Parker Beighley, James Bender, Shane Benshoof, Gracia Berg, Brendan Betterman, Isaiah Biehn, Silas Bitter, Griffin Blegen, Justice Bohlman, Caden Bolte, Gavin Burk, Bethany Chatterton, Simon Duerst, Maycie Ellis, Thorin Erickson, Riley Farris, Daisy Finch, Halie Fuentes, Bailey Fuller, Madison Fulton, Michael Geer, Taylor Gooch, Xavier Goodwin, Jackson Gorski, Mikaela Grasdalen, Alexis Graves, Walter Gross, Samantha Hansen, Karrie Hanson, Olivia Harris, Alysse Hasbargen, Tanner Hatfield, Lydia Hudson, Trista Hurd, Linnea Imhof, Taylor Johnson, Carter Jones, Isabella King, Quinn Knott, Amber Korbel, Hannah Larson, Gavin Luksik, Britta Lund, Mikerra Matthews, Benjamin McDonald, Katelin McDonald, Nathaniel McDonald, Nathan Menefee, Cody Mickle, Elana Miles, Tamara Moore, Nicholas Mutchler, Anthony Naylor, Ronnie Nguyen, Ryan Norenberg, Shantel Northbird, Damion Oberg, Ellah Olson, Thomas Oster, Morgan Palmer, Haley Peterson, Austin Peterson-Frandsen, Sophia Poppe, Carly Powell, Jordyn Rasmussen, Kiah Reimer, Ciara Reller, Kadance Ritchie, Ryan Ruttger, Zachary Shaffer, Sonni Simons, Jacob Slough, Blake Staines, Lindsey Theis, Andrew Thielke, Bailey Watne, Heather Werlein, Emily Wessel, Makayla Wickham, Alexis Wood, Breanna Wright and Joshua Wright.

Bagley: Hannah Agnes, Layla Berg, Priscilla Dasyam, Logan Engesether, Bria Halvorson, Sarah Hecht and Mark LeFerriere.

Blackduck: Alexander Surma.

Clearbrook: Brody Johnson, Julianne Lavin and Emily Zittel.

Fosston: Brady Hartmann, Alyssa Twito and April Wedin.

Laporte: Carter Eckblad, Anna Howard, Madison Huber, Keena Kondos, Morgan McDougall, Riley Nelson, Grace Anna Schafbuch and Joseph Templeton-Smith.

Shevlin: Hannah Johnhsoy, Gabriel LaVine, Katrina Lundberg and Frank Syverson.

Solway: Averie Allen and Tessa Tramm.

Local students named to president's list at Bemidji State

BEMIDJI — The following area students were recently named to the president's list at Bemidji State University for maintaining a GPA of 4.0 or higher while completing at least 12 credits during the fall 2022 semester.

Bemidji: Logan Acheson, Abigail Ahlstrom, Tiffany Anderson, Matthew Arel, Savannah Bakke, Madalyn Barry, Alesa Bjerke, Aiyana Chalmers, Adecia Dauner, Samantha Davison, Sydney Farniok, Richelle Fast, Matthew Faver, Alyssa Flansburg, Macy Flatness, Ridge Flatness, Rumer Flatness, Brian Gauthier, Derian Gerdes, Aleksandra Grigoryants, Megan Hanson, Rachel Harris, Samuel Hendricks, Ethan Henrickson, Colton Hinrichs, Kiera Hoefer, Quinnan Hoskins, Allison Howard, Elissa Ikola, Skylar Jensen, Jenna Jones, Taylor Kempf, Wyatt Kilde, Chloe Knott, Andrea Krekele, Jazzmin McGhghy, Ian Mott, Emily Nelson, Aiden Olsen, Doreen Ondeyo, Madeline Ophus, Brianna Pawlowski, Caleb Pearson, Maggie Richardson, Lenae Riley, Andrew Rizea, Sari Rock, Trevor Rohder, Caden Ross-Ongman, Patrik Satosaari, McKenzie Schultz, Lilli Skelton, Emily Skime, Trevor Sledge, Thor Solien, Emma Spaeth, Haley Stolt, Alyse Stone, Shane Svir, Lily Thomas, Sophia Todora, Isaac Volk, Lily Walker, Ellen Walters, Bridget Westrum, Micah Wilkinson, Ashlynn Wuori and Gwendoline Youso.

Bagley: Andrew Agnes, Zachary Anderson, Jorgen Hamel, Jenika Moen and Julia Petrich.

Blackduck: Cole Bush, Bryce Frenzel, Shanelle Head, Shelene Head, Kelby Krabbenhoft, Sierra Sundvall and Cian Verbridge.

Clearbrook: Rachel Lavin and Juan Palacios.

Laporte: Stirling Hart, Zachary Schueller, Emily Wade and Taylor Wade.

Puposky: Chelsey Gilbertson.

Bemidji students named to Minnesota North College dean's list

HIBBING — The following Bemidji students were recently named to the dean's list at Minnesota North College in Hibbing for maintaining a GPA of 3.5 or higher while completing 12 or more credits during the fall 2022 semester.

Bemidji: Courtney Bullie, Brianna Gunning, Aaron Hoefer, Dawson Hoyum, Joshua Kuleta, Steven Peterson, Adaiah Riggs and Alexie Tatro.