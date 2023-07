Students in the news, July 15

Local students named to Bemidji State dean's list

BEMIDJI — The following area students have been named to the dean's list at Bemidji State University for achieving a GPA higher than 3.5 while completing at least 12 credits during the spring 2023 semester:

Bagley: Andrew Agnes, Hannah Agnes, Layla Berg, Logan Engesether, Bria Halvorson, Mark LaFerriere and Jenika Moen.

Becida: Nicholas Black and Wyatt Parthun.

Bemidji: Andrew Bealles, Salena Beasley, Gracia Berg, Brendan Betterman, Alesa Bjerke, Caden Bolte, Isaac Brown, Aiyana Chalmers, Bethany Chatterton, Adecia Dauner, Samantha Davison, Michael Dickinson, Nathaniel Duarte, Maycie Ellis, Richelle Fast, Matthew Faver, Maxwell Fuller, Madison Fulton, Jordan Germundson, Jackson Gorski, Cody Gunsalus, Samantha Hansen, Jacob Hanson, Tanner Hatfield, Jaden Henderson, Samuel Hendricks, Ethan Henrickson, Colton Hinrichs, Lydia Hudson, Taylor Johnson, Sommer Jones, Rebecca Josefson, Taylor Kempf, Isabella King, Kolton Kingbird, Halie Kniefel, Olivia Knight, Quinn Knott, Alicia Kolstad, Lucas Larson, Steeve Lessomo Eloundou, Gabrielle Marks, Naziah Matt, Mikerra Matthews, Benjamin McDonald, Katelin McDonald, Isaac McNallan, Tyler Miller, Antonella Montenegro Paredes, Tamara Moore, Anthony Naylor, Ronnie Nguyen, Wuraola Olaitan, Aiden Olsen, Madeline Ophus, Brianna Pawlowski, Heather Pennick, Nicholas Peterson, Brandy Ringeisen, Trevor Rohder, Andrew Rydberg, Amelia Scherling, McKenzie Schultz, Gabriel Schwarzlander, Zachary Shaffer, Alexa Sparby, Jacob Stauffeneker, Lara Stewart, Joshua Storey, Lyla Stout, Molly Strand, Brett Tharaldson, Lindsey Theis, Austyn Tobey, Ethan Tobin, Sophia Todora, Sage Vojacek-Sobczak, Isaac Volk, Elizabeth Wadena, Di Wang, Heather Werlein, Breanna Wright and Joshua Wright.

Bena: Dylan Cleveland.

Blackduck: Kelby Krabbenhoft, Marissa Robertson and Alexander Surma.

Cass Lake: Rebecca Colgan, Taysha Curry, Jordan Hunsberger, David Jones, April Larson and Arin Schreiner.

Clearbrook: Rachel Lavin and Emily Zittel.

Federal Dam: Logan Monroe.

Fosston: Harlee Bingham, Brady Hartmann, Kaydn Norberg and April Wedin.

Kelliher: Riley Gilge and Rileigh Hughes.

Laporte: Terrance Davenport, Carter Eckblad, Madison Huber, Jarrett Kondos and Taylor Wade.

Leonard: Jayna Tronnes.

Pennington: Marco Cavallaro.

Ponemah: Michael Van Horn.

Puposky: Haley Brodina, Chelsey Gilbertson and Benjamin Johnson.

Red Lake: Korie Graves, Robin Roy and Randy Stillday.

Shevlin: Frank Syverson.

Solway: Zachariah Priewe and Tessa Tramm.

Tenstrike: Katrina Hadden.

Walker: Paige Hildebrandt and Amanda Stein.

Wilton: Morgan Small.

Burmeister named to Hamline University dean's list

ST. PAUL — Malori Burmeister, of Blackduck, has been named to the dean's list at Hamline University College of Liberal Arts in St. Paul for earning a GPA of 3.5 or higher while enrolled in at least 16 credits during the spring 2023 semester.

Area students named to dean's list at Northwest Technical College

BEMIDJI — The following local students have been named to the dean's list at Northwest Technical College in Bemidji for earning a GPA of 3.5 or higher while enrolled in at least 12 credits during the spring 2023 semester:

Bagley: Genna Alberg.

Bemidji: Madelyn Anderson, David Bergstrom, Cathy Bird, Jennifer Cluff, Kenna Cook, Lauren Crunden, Benjamin Dockendorf, Rachel Dodd, Tatianna Falk, Jonathon Flom, Taya Gargano, Eben Hanson, Kristy Iceman, Jared Liend, Josiah Meade, Alec Meland, Tiffany Nordstrom, Hyunkyung Park, Terra Paulbicke, Jeffrey Peters, Ovis Polo, Nancy Poole, Paul Schrems, Tyler Sea, Theresa Thiemecke, Michael Turner, Parker Watts, Suzannah Weibye, Joseph Williams, Nichelle Wilson and Ryan Young.

Bena: Brianna Anton.

Cass Lake: Dustin McDougle and Miguel Reyes.

Clearbrook: Abigail Engen.

Fosston: Keegan Senger.

Gonvick: Sarah Rose.

Hines: Alexis Dreher.

Kelliher: Steven Mayers.

Laporte: August Karvakko, Scott Kerr and Darlene Lindquist-VeVea.

McIntosh: Taydin Brown.

Red Lake: Jenet Rosebear and Inez Sigana.

Shevlin: Kenneth Hinrichs.

Solway: Kealan Downs, Malachi Klisch and James Rossbach.

Tenstrike: Brett Dancker.

Walker: Kylie Borwege.