The Minnesota 4-H State Shooting Sports and Wildlife Invitational was held Sept. 6-8 in Alexandria, with 660 youth from 53 counties participating in the following events:

BB gun

Standard Air Rifle

3 Position Air Rifle

Air Pistol

.22 Rifle

Muzzleloading

Trap

Silhouette

Wildlife Calling

Skillathon

Conservation/Wildlife Displays

Youth had the opportunity to showcase the skills they have learned throughout the past year, having spent a minimum of 15 hours working with a trained instructor in their discipline of interest, a release said. Beltrami 4-H AR/AP has offered over 200 hours of practice preparing for this opportunity, the release said. Twenty-eight youth participated from Beltrami 4-H.

Beltrami 4-H State Shoot Individual and Team Results:

Archery – Junior Class A: Gavin Jacobson, 220.

Archery – Intermediate Class A: Evan Langerak, 168.

Standard Air Rifle – Junior: Saige Gjovik, 257; Emily Mastin, 215; Alexa Eklund, 175; Abigail Holderbecker, 167; and Lily Knute, 117.

Standard Air Rifle – Intermediate: Dalton Gjovik, 303; Kaytlin Haiby, 299; Paige Holderbecker, 265; Samuel Mutnansky, 258; Haley Mouser, 257; Aaron Cobb, 255; Brooke Vogel, 250; Henry Sewall, 244; Justin Holderbecker, 231; Evan Langerak, 218; Hannah Mastin, 169; and Miranda Thiel, 167.

Standard Air Rifle – Senior: Isaac Klejeski, 320; Ella Holderbecker, 297; Cade Haiby, 294; and Summer Miller, 172.

3 Position Air Rifle – Junior: Saige Gjovik, 240; Emily Mastin, 214; and Alexa Eklund, 209.

3 Position Air Rifle – Intermediate: Samuel Mutnansky, 262; Dalton Gjovik, 253; Haley Mouser, 242; Kaytlin Haiby, 230; Paige Holderbecker, 226; Henry Sewall, 223; Justin Holderbecker, 223; Brooke Vogel, 212; Aaron Cobb, 202; Evan Langerak, 201; and Miranda Thiel, 170.

3 Position Air Rifle – Senior: Cade Haiby, 267; Isaac Klejeski, 266; Ella Holderbecker, 249; and Summer Miller, 215.

Air Pistol – Junior – 1 Hand: Saige Gjovik, 344.

Air Pistol – Junior – 2 Hands: Emily Mastin, 319; Alexa Eklund, 294; Lily Knute, 224; and Abigail Holderbecker, 181.

Air Pistol – Intermediate – 1 Hand: Dalton Gjovik, 345; Kaytlin Haiby, 331; Haley Mouser, 325; Brooke Vogel, 324; Samuel Mutnansky, 306; Evan Langerak, 304; Aaron Cobb, 279; and Paige Holderbecker, 268.

Air Pistol – Intermediate – 2 Hands: Henry Sewall, 301; Justin Holderbecker, 298; Miranda Thiel, 264; Hannah Mastin, 253.

Air Pistol – Senior – 1 Hand: Isaac Klejeski, 352; Cade Haiby, 343; Summer Miller, 323; and Ella Holderbecker, 252.

.22 Rifle – Intermediate Target: Kaytlin Haiby, 267; Paige Holderbecker, 242; Brooke Vogel, 238; Dalton Gjovik, 236; Aaron Cobb, 234; Justin Holderbecker, 231; Haley Mouser, 223; Henry Sewall, 206; Hannah Mastin, 127; and Miranda Thiel, 112.

.22 Rifle – Senior Target: Isaac Klejeski, 271; Cade Haiby, 267; Summer Miller, 222; and Ella Holderbecker, 200.

Trap – Intermediate: Samuel Mutnansky,23, 21, 44; Jaret Swedberg, 18, 22, 40; Levi Swedberg, 14, 22, 36; and Kyle Thomas, 15, 17, 32.

Standard Air Rifle – Junior: Beltrami first place; Saige Gjovik, 257; Abigail Holderbecker, 167; Lily Knute, 117; Emily Mastin, 215; Team total, 756.

Standard Air Rifle – Intermediate: Beltrami first place; Dalton Gjovik, 303; Kaytlin Haiby, 299; Haley Mouser, 257; Brooke Vogel, 250; Team total, 1109. Beltrami second place; Aaron Cobb, 255; Justin Holderbecker, 231; Paige Holderbecker, 265; Evan Langerak, 218; Team total 969. Beltrami fourth place; Hannah Mastin, 169; Henry Sewall, 244; Miranda Thiel, 167; Team total, 580.

Standard Air Rifle – Senior: Beltrami second place; Ella Holderbecker, 297; Isaac Klejeski, 320; Summer Miller, 172; Samuel Mutnansky, 258; Team total, 1047.

3 Position Air Rifle – Junior: Beltrami first place; Alexa Eklund, 209; Saige Gjovik, 240; Abigail Holderbecker, 163; Emily Mastin, 214; Team total, 826.

3 Position Air Rifle – Intermediate: Beltrami first place; Dalton Gjovik, 253; Kaytlin Haiby, 230; Paige Holderbecker, 226; Haley Mouser, 242; Team Total, 951. Beltrami second place Justin Holderbecker, 223; Hannah Mastin, 127; Henry Sewall, 223; Miranda Thiel, 170; Team total, 743. Beltrami fourth place; Aaron Cobb, 202; Evan Langerak, 201; Brooke Vogel, 212; Team total, 615.

3 Position Air Rifle – Senior: Beltrami first place; Ella Holderbecker, 249; Isaac Klejeski, 266; Summer Miller, 215; Samuel Mutnansky, 262; Team total, 992.

Air Pistol – Junior – 2 Hands: Beltrami second place; Alexa Eklund, 294; Abigail Holderbecker, 181; Lily Knute, 224; Emily Mastin, 319; Team total, 1018.

Air Pistol – Intermediate – 1 Hand: Beltrami first place; Dalton Gjovik, 345; Kaytlin Haiby, 331; Evan Langerak, 304; Haley Mouser, 325; Team total, 1305. Beltrami second place; Aaron Cobb, 279; Paige Holderbecker, 268; Brooke Vogel, 324; Team total, 871.

Air Pistol – Intermediate – 2 Hands: Beltrami second place; Justin Holderbecker, 298; Hannah Mastin, 253; Henry Sewall, 301; Miranda Thiel, 264; Team total, 1116.

Air Pistol – Senior – 1 Hand: Beltrami first place; Saige Gjovik, 344; Isaac Klejeski, 352; Summer Miller, 323; Samuel Mutnansky, 306; Team total, 1325.

Trap – Intermediate: Beltrami seventh place; Samuel Mutnansky, 44; Jaret Swedberg, 40; Levi Swedberg, 36; Kyle Thomas, 32; Team total, 152.

.22 Rifle – Intermediate Target: Beltrami first place; Aaron Cobb, 234; Dalton Gjovik, 236; Kaytlin Haiby, 267; Haley Mouser, 223; Team total, 960. Beltrami second place; Justin Holderbecker, 231; Paige Holderbecker, 242; Miranda Thiel, 112; Brooke Vogel, 238; Team total, 823.

.22 Rifle – Senior Target: Beltrami first place; Ella Holderbecker, 200; Isaac Klejeski, 271; Summer Miller, 222; Henry Sewall, 206; Team total, 899.

The AR/AP Beginner Session for Beltrami 4-H starts on Nov. 21. Youth must be enrolled in Beltrami 4-H to participate. Enroll online at 4HOnline.com. Beltrami 4-H is seeking adults interested in coaching Archery and/or Trap for the 2020 season. The Beltrami 4-H Shooting Sports/Wildlife Coordinator Pam Haiby can be reached at thehaibys@yahoo.com .