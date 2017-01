WRESTLING: B/CL-B takes ninth at Rick Lee Duals

The Bears defeated Brainerd 45-27 to start off Saturday before narrowly falling to Bloomington Kennedy 36-34.

B/CL-B trailed 23-6 but mounted a comeback to win six of their final nine matches.

Despite Chase Johnson winning the final match by pin at 285 pounds, ultimately the Bears came up just short.

The team was able to end the meet on a high note with a 43-22 win over Farmington to finish the tournament at 3-3 overall.

The Bears will host Crosby-Ironton and Deer River in a triangular meet at 5 p.m. Tuesday, Jan. 17, at Blackduck High School.

1-Perham; 2-Frazee; 3-Kenyon-Wanamingo; 4-Litchfield; 5-Bemidji; 6-Grand Rapids; 7-Thief River Falls; 8-Big Lake; 9-Blackduck/Cass Lake-Bena; 10-Brainerd; 11-Farmington; 12-Bloomington Kennedy; 13-Detroit Lakes; 14-BGMR; 15-Deer River; 16-Ottertail Central.

Perham 38, Kenyon-Wanamingo 21

Frazee 32, Litchfield 19

Frazee 31, Kenyon-Wanamingo 28

Perham 40, Litchfield 16

Kenyon-Wanamingo 32, Litchfield 24

Perham 45, Frazee 22

5th-8th

Bemidji 27, Big Lake 25

Grand Rapids 38, Thief River Falls 37

Grand Rapids 37, Big Lake 29

Bemidji 45, Thief River Falls 21

Thief River Falls 35, Big Lake 33

Bemidji 27, Grand Rapids 6

9th-12th

Blackduck-Cass Lake Bena 45, Brainerd 27

Farmington 33, Bloomington Kennedy 32

Bloomington Kennedy 36, Blackduck-Cass Lake Bena 34

Brainerd 54, Farmington 17

Blackduck-Cass Lake Bena 43, Farmington 22Brainerd 36, Bloomington Kennedy 30

13th-16th

Detroit Lakes 34, Ottertail Central 33

Deer River 36, Badger-GB-MR 35

Detroit Lakes 44, Badger-GB-MR 27

Ottertail Central 39, Deer River 38

Detroit Lakes 45, Deer River 27

Badger-GB-MR 42, Ottertail Central 29

Blackduck/Cass Lake-Bena Results

Match #4 Round 4: Blackduck-Cass Lake Bena defeated Brainerd 45-27

106 - Cole Ostowski (Brainerd) over Trevor Janssen (Blackduck-Cass Lake Bena) Inj 3:13

113 - Chad Orsburn (Brainerd) over Christian Schmidt (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 3:10

120 - Cole Kubesh (Brainerd) over Michael Staples (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 3:20

126 - Trenten Juelson (Blackduck-Cass Lake Bena) over Kyle Patnode (Brainerd) Dec 9-3

132 - Jayden Seelye (Blackduck-Cass Lake Bena) over Tucker Peterson (Brainerd) Fall 5:09

138 - Lucas Reiplinger (Blackduck-Cass Lake Bena) over Blake Wgeishofski (Brainerd) Fall 1:22

145 - Max Boran (Brainerd) over Logan Dobmeier (Blackduck-Cass Lake Bena) Dec 10-5

152 - Ian Frenzel (Blackduck-Cass Lake Bena) over Andy Schlosser (Brainerd) Dec 9-2

160 - Mason Preston (Blackduck-Cass Lake Bena) over Chance Miller (Brainerd) Fall 4:31

170 - David Foster (Blackduck-Cass Lake Bena) over Tate Arntson (Brainerd) Fall 3:20

182 - Morgan Gibson (Brainerd) over Saige Humphrey (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 1:38

195 - Johnathan Smid (Blackduck-Cass Lake Bena) over Logan Theodore (Brainerd) Dec 9-5

220 - Hunter Wilcowski (Blackduck-Cass Lake Bena) over Fletcher DeRosier (Brainerd) Fall 2:46

285 - Jacob Natrass (Blackduck-Cass Lake Bena) over Unknown (Unattached) Forf

Match #5 Round 5: Bloomington Kennedy defeated Blackduck-Cass Lake Bena 36-34

106 - Kole Krause (Bloomington Kennedy) over Christian Pater (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 0:54

113 - Allen Everson (Bloomington Kennedy) over Christian Schmidt (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 2:54

120 - Joe Jeans (Bloomington Kennedy) over Michael Staples (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 2:17

126 - Trenten Juelson (Blackduck-Cass Lake Bena) over Alex Badueax (Bloomington Kennedy) Fall 0:52

132 - Xavier Judge (Bloomington Kennedy) over Jayden Seelye (Blackduck-Cass Lake Bena) TF 18-3

138 - Lucas Reiplinger (Blackduck-Cass Lake Bena) over Reece Averbeck (Bloomington Kennedy) Maj 12-2

145 - Logan Dobmeier (Blackduck-Cass Lake Bena) over Alonzo Chavez (Bloomington Kennedy) Fall 1:45

152 - Ian Frenzel (Blackduck-Cass Lake Bena) over Percy Willingham (Bloomington Kennedy) Fall 3:29

160 - Mason Preston (Blackduck-Cass Lake Bena) over Alexis Franco (Bloomington Kennedy) Dec 10-6

170 - Noah Keith (Bloomington Kennedy) over David Foster (Blackduck-Cass Lake Bena) Maj 13-5

182 - Nathan Fosseen (Bloomington Kennedy) over Saige Humphrey (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 3:53

195 - Johnathan Smid (Blackduck-Cass Lake Bena) over Eric Cruz Lopez (Bloomington Kennedy) Dec 5-3

220 - Alchan Robbs (Bloomington Kennedy) over Hunter Wilcowski (Blackduck-Cass Lake Bena) Dec 5-2

285 - Chase Johnson (Blackduck-Cass Lake Bena) over Richard Juberian (Bloomington Kennedy) Fall 5:15

Match #6 Round 6: Blackduck-Cass Lake Bena defeated Farmington 43-22

106 - Trevor Janssen (Blackduck-Cass Lake Bena) over Gavin Anderson (Farmington) Dec 10-4

113 - Luke Peterson (Farmington) over Christian Schmidt (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 3:03

120 - Michael Staples (Blackduck-Cass Lake Bena) over Austin Hamel (Farmington) Dec 10-8

126 - Trayton Anderson (Farmington) over Xayvion Rodgers (Blackduck-Cass Lake Bena) Maj 12-4

132 - Trenten Juelson (Blackduck-Cass Lake Bena) over Zac Janz (Farmington) Fall 4:56

138 - Skyler Raymond (Farmington) over Lucas Reiplinger (Blackduck-Cass Lake Bena) Dec 4-1

145 - Seth Marshall (Farmington) over Logan Dobmeier (Blackduck-Cass Lake Bena) Dec 7-2

152 - Ian Frenzel (Blackduck-Cass Lake Bena) over Bryan Scavone (Farmington) Maj 11-3

160 - Mason Preston (Blackduck-Cass Lake Bena) over Luke Weierke (Farmington) Fall 1:51

170 - David Foster (Blackduck-Cass Lake Bena) over Corey Krotzer (Farmington) Fall 1:56

182 - Eric Heusbourg (Farmington) over Saige Humphrey (Blackduck-Cass Lake Bena) Fall 1:16

195 - Johnathan Smid (Blackduck-Cass Lake Bena) over Sam Castillo (Farmington) Fall 2:12

220 - Hunter Wilcowski (Blackduck-Cass Lake Bena) over Rylee Raddatz (Farmington) Dec 4-3

285 - Jacob Natrass (Blackduck-Cass Lake Bena) over Unknown (Unattached) Forf